Al Ahli négocie avec Denis Zakaria

Comme nous vous l’avons révélé en exclusivité, Monaco tient un accord avec Al Ahli pour Denis Zakaria. Mais l’opération est plus compliquée qu’il n’y parait. Si Monaco est prêt à succomber à l’offre alléchante du club saoudien, les négociations avec le joueur, son représentant et Al-Ahli continuent.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, l’agent est gourmand en commission et le capitaine de l’ASM a refusé deux propositions de contrat. Conscient de la difficulté des négociations, Al Ahli travaille sur d’autres profils, dont celui menant à Yves Bissouma. Quant à l’AS Monaco, Thiago Scuro travaille déjà sur son remplaçant et tient deux pistes de choix. À suivre.