Al Ahli négocie avec Denis Zakaria

Par Santi Aouna - Sebastien Denis
1 min.
Denis Zakaria @Maxppp

Comme nous vous l’avons révélé en exclusivité, Monaco tient un accord avec Al Ahli pour Denis Zakaria. Mais l’opération est plus compliquée qu’il n’y parait. Si Monaco est prêt à succomber à l’offre alléchante du club saoudien, les négociations avec le joueur, son représentant et Al-Ahli continuent.

Selon nos informations, l’agent est gourmand en commission et le capitaine de l’ASM a refusé deux propositions de contrat. Conscient de la difficulté des négociations, Al Ahli travaille sur d’autres profils, dont celui menant à Yves Bissouma. Quant à l’AS Monaco, Thiago Scuro travaille déjà sur son remplaçant et tient deux pistes de choix. À suivre.

Pub. le - MAJ le
Ligue 1
SPL
Monaco
Denis Zakaria

Ligue 1 McDonald's
SPL Saudi Pro League
Monaco Logo Monaco
Denis Zakaria Denis Zakaria
