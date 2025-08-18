Éric Bailly signe à Oviedo

À 31 ans, et après une saison passée à Villarreal, Éric Bailly change de club, mais reste en LIga. L’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille s’est engagé pour deux ans avec le promu, Oviedo.

La suite après cette publicité

«Le Real Oviedo et Eric Bailly ont conclu un accord pour que le footballeur ivoirien rejoigne l’équipe de la capitale de la Principauté jusqu’au 30 juin 2027», peut-on lire dans le communiqué publié par le club espagnol.