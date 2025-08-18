Liga
Éric Bailly signe à Oviedo
@Maxppp
À 31 ans, et après une saison passée à Villarreal, Éric Bailly change de club, mais reste en LIga. L’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille s’est engagé pour deux ans avec le promu, Oviedo.
Real Oviedo @RealOviedo – 17:44 Voir sur X
«Le Real Oviedo et Eric Bailly ont conclu un accord pour que le footballeur ivoirien rejoigne l’équipe de la capitale de la Principauté jusqu’au 30 juin 2027», peut-on lire dans le communiqué publié par le club espagnol.
