Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel Liga

Éric Bailly signe à Oviedo

Par Matthieu Margueritte
Eric Bailly @Maxppp

À 31 ans, et après une saison passée à Villarreal, Éric Bailly change de club, mais reste en LIga. L’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille s’est engagé pour deux ans avec le promu, Oviedo.

La suite après cette publicité
Real Oviedo
👋 ¡Bienvenido, Eric Bailly! 🆕⚽

#ElephantInDaHouse 🐘
#RealOviedo 🔵⚪
Voir sur X

«Le Real Oviedo et Eric Bailly ont conclu un accord pour que le footballeur ivoirien rejoigne l’équipe de la capitale de la Principauté jusqu’au 30 juin 2027», peut-on lire dans le communiqué publié par le club espagnol.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Oviedo
Eric Bailly

En savoir plus sur

Liga Liga
Oviedo Logo Real Oviedo
Eric Bailly Eric Bailly
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier