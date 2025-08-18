L’OGC Nice a bouclé un attaquant pour 6 M€

L’OGC Nice s’est offert un nouvel attaquant. Après avoir perdu Evann Guessand (Aston Villa), Gaëtan Laborde (Al-Diraiyah FC) et Youssoufa Moukoko (de retour à Dortmund), les Aiglons cherchaient à se renforcer avant la fin du mercato. Pour épauler Terem Moffi, l’OGC Nice a sécurisé un autre nom en s’offrant Kevin Carlos (24 ans). Selon RMC Sport, le club azuréen et le FC Bâle sont tombés d’accord pour sa venue. L’attaquant espagnol de 1,88m doit s’engager 5 ans avec le Gym dans les prochains jours. Le montant de l’opération est évalué à 6 millions d’euros.

Il devrait être apte face à Auxerre, samedi (19h). Mais sa venue n’exclut pas l’arrivée d’un nouvel attaquant à Nice, alors que l’attaquant malien de l’AJ Auxerre, Lassine Sinayoko (5 buts et 9 passes décisives en 2024-25), a été approché. Mais Auxerre refuse toutes les offres concernant le joueur, notamment venu d’Allemagne, mais aussi de Nice qui a proposé 5 M€ + 1 M€ de bonus, selon nos informations. Mais le club icaunais réclame davantage pour laisser partir son attaquant, buteur lors de la première journée de L1.