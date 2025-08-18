Menu Rechercher
Sadibou Sané est sur les tablettes du LOSC

Par Santi Aouna - Chemssdine Belgacem
sadibou sané @Maxppp

Depuis des années, le FC Metz parvient à sortir d’excellents joueurs de leur filière sénégalaise. Sadibou Sané est un nom à ajouter à cette liste prestigieuse. Auteur d’une grosse saison avec le club mosellan l’an dernier, le défenseur central de 21 ans est toujours un cadre des Grenats en Ligue 1. Solide dans les duels et doté d’un sens de l’anticipation, le natif de Diouloulou est assurément l’un des joueurs les plus talentueux de Metz.

Forcément, ce statut attise les convoitises à son égard. Selon nos informations, le LOSC, qui vient de perdre Bafodé Diakité, s’est penché sur le profil de Sadibou Sané pour renforcer sa défense. Un recrutement qui pourrait être intelligent alors que le roc est sous contrat jusqu’en 2027 avec le club messin.

