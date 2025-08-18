Menu Rechercher
SPL : Karim Benzema lance le choc contre Cristiano Ronaldo

Karim Benzema, buteur avec Al-Ittihad
Nassr Ittihad

Le football saoudien reprend ses droits ce mardi avec la demi-finale de Supercoupe d’Arabie saoudite. Et c’est un choc qui est proposé d’entrée avec la rencontre opposant Al-Ittihad à Al-Nassr. Un choc entre Karim Benzema et Cristiano Ronaldo qui a toujours le don pour enflammer les réseaux sociaux. Présent en conférence de presse ce lundi, le Français a néanmoins tenu à tempérer ce duel au sommet en rappelant qu’il s’agit avant tout d’une rencontre entre deux grandes équipes saoudiennes :

«Je ne sais pas si c’est un challenge, je ne joue pas contre lui (Cristiano Ronaldo). Ce n’est pas un match Karim contre Cristiano, non. Ce que je peux dire, c’est que c’est une légende du football. Il a apporté et continue à apporter beaucoup à ce sport. Après, ce que je peux lui souhaiter, c’est le meilleur pour lui. Puis voilà, demain (mardi) on va jouer l’un contre l’autre. Mais c’est plus Al-Nassr contre Al-Ittihad. Donc, on verra ce qui se passe demain (mardi) sur le terrain.»

