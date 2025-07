Real Madrid : Xabi Alonso entretient le flou sur Kylian Mbappé

Xabi Alonso a déjà dirigé trois matchs à la tête du Real Madrid, mais l’ancien coach du Bayer Leverkusen n’a toujours pas eu l’occasion d’aligner Kylian Mbappé. Victime d’une gastro-entérite peu après l’arrivée du groupe madrilène aux États-Unis pour disputer la Coupe du Monde des Clubs, le Français semble malgré tout être sur la voie du retour, lui qui a été aperçu à l’entraînement. Mais il n’est pas pour autant certain qu’il foule la pelouse contre la Juventus ce mardi soir.

Alors que les Merengue s’apprêtent à défier leur adversaire, sur le papier, le plus coriace depuis le début de la Coupe du Monde des Clubs, Xabi Alonso était de passage en conférence de presse. Et à la veille de ce huitième de finale du Mondial, le jeune technicien de 43 ans n’a pas affiché une confiance en béton armée quant à la présence du Français ce soir : « il y a de bonnes chances qu’il fasse ses débuts, je ne sais pas dans quelle mesure… On en parlera demain matin (aujourd’hui) et on prendra une décision. » Également interrogé à propos du leadership que pourrait amener le numéro neuf sur le terrain, Xabi Alonso s’est montré plus clair : « c’est grâce à son impact et son influence. Il faut profiter du ballon ; les exigences sont les mêmes pour tout le monde : pour Kylian, pour Dean, pour Aurélien, pour tous les joueurs. » Gonzalo Garcia risque bien d’avoir encore des minutes pour marquer des points (et des buts) face aux Turinois.