Le Real Madrid n’avait plus autant dépensé depuis 6 ans

Après avoir échoué sur tous les tableaux en 2024-2025, le Real Madrid se devait de réagir au plus vite et n’a pas hésité à mettre la main à la poche lors de ce mercato estival pour se renforcer judicieusement. Des emplettes qui auront coûté cher aux Merengues, qui réalisent pour le moment leur mercato le plus onéreux depuis six ans, avec un total de 178 millions d’euros déboursés. En cause, les recrutements du défenseur central Dean Huijsen (Bournemouth, 58 M€), des latéraux Trent Alexander-Arnold (Liverpool, 7 M€) et Álvaro Carreras (Benfica, 50 M€), ainsi que l’arrivée du milieu argentin Franco Mastantuono (River Plate, 58 M€) qui ne rejoindra l’effectif madrilène qu’à la mi-août.

Ces 178 millions d’euros, qui représentent près de la moitié des 390 millions investis par tous les clubs de Liga cet été, restent encore loin de l’investissement cumulé de plus de 500 millions d’euros sur deux ans, en 2018-2019. Années durant lesquelles la Maison Blanche avait accueilli plusieurs joueurs devenus des éléments essentiels à la conquête de nombreux titres : Thibaut Courtois, Vinicius, Éder Militão ou encore Rodrygo. Le journal AS rappelle que depuis l’été 2019, le Real n’a dépassé les 100 millions d’euros qu’une seule fois, notamment en 2023-2024 pour recruter Jude Bellingham (103 M€ fixes plus 30,9 M€ de bonus dont un tiers aurait déjà été atteint). Très prudent dans la suite de son mercato, le président Florentino Pérez ne serait prêt à alourdir la facture que pour deux cibles bien précises.