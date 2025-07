Le départ d’un indésirable se complique fortement pour le Real Madrid

La révolution Xabi Alonso se met doucement en place au Real Madrid. Après les renforts de Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Alvaro Carreras et Franco Mastantuono, le club merengue essaye aussi de se délester de plusieurs éléments. Luka Modric est allé à l’AC Milan et Jesus Vallejo à Albacete tandis que Lucas Vazquez est toujours libre de tout contrat. Parmi les joueurs encore sous contrat, mais poussés vers la sortie, on retrouve notamment le milieu de terrain Dani Ceballos.

Relancé par Carlo Ancelotti la saison dernière avec 41 apparitions et un rôle intéressant, le joueur de 28 ans a vu son temps de jeu fondre comme neige au soleil avec l’arrivée de Xabi Alonso à la tête de l’équipe. L’ancien coach du Bayer Leverkusen ne lui a laissé que 70 minutes d’expression lors de la Coupe du monde des Clubs et le chemin du départ a été montré à celui qui a encore un bail jusqu’en juin 2027. Le natif d’Utrera qui est formé au Real Betis Balompié était d’ailleurs ouvert à un retour sous la tunique des Verdiblancos.

Dani Ceballos l’a mauvaise

«Le Real Betis, c’est ma maison et ça le sera toujours. Il n’y a pas encore eu de réunions, tout peut arriver» avait-il confié au micro de Zona Mixta. Débarqué au Real Madrid en 2017, Dani Ceballos avait été formé entre 2011 et 2015 au sein du club andalou avant d’évoluer deux saisons dans l’effectif professionnel. Suivant la situation de près, le Real Betis Balompié a alors proposé 5 millions d’euros comme le rapporte AS, mais les Merengues attendent 15 millions d’euros pour l’international espagnol (13 capes).

Face à la situation, le joueur a d’ailleurs dégoupillé sur ses réseaux sociaux en glissant le message suivant sur son compte instagram : «Rien ne soulage la conscience comme dire : "J’ai tout essayé".» Une réponse sèche et équivoque pour celui passé par Arsenal entre 2019 et 2021. Si rien n’est acté, la différence de position entre le Real Betis et le Real Madrid reste importante et le départ de Dani Ceballos qui semblait bien parti vient de se compliquer.