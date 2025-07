L’AJ Auxerre enrôle Marvin Senaya

L’AJ Auxerre poursuit son mercato. Après avoir enrôlé notamment Josué Casimir (Le Havre) et deux autres recrues plus tôt dans ce mercato, le 11e du dernier Championnat de France vient d’annoncer l’arrivée de Marvin Senaya. Le latéral droit de 24 ans arrive en provenance du RC Strasbourg, après avoir été prêté au club suisse Lausanne-Sport depuis février dernier.

«Une quatrième recrue pour l’AJA ! Le club est heureux d’annoncer la signature jusqu’en juin 2029 de Marvin Senaya. Le latéral droit de 24 ans arrive en provenance du RC Strasbourg et portera le numéro 29. Rapide, solide, athlétique et déjà expérimenté malgré son jeune âge (plus de 100 matchs en pro), Marvin va donc apporter tout son talent à notre effectif», a indiqué l’AJA dans son communiqué.