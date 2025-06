Pierre Sage attristé par la situation de l’OL

Ancien coach de l’Olympique Lyonnais et présenté ce lundi du côté du Racing Club de Lens où il en est le nouvel entraîneur, Pierre Sage n’en reste pas moins attaché au club où il a lancé sa carrière d’entraîneur numéro un. Alors que le club rhodanien a été rétrogradé en Ligue 2 par la DNCG, le coach de 46 ans a montré sa déception face à cette situation : «voir des clubs comme l’OL ou Bordeaux bousculer, cela m’attriste, car on a suivi leurs parcours européens et nationaux. C’est terrible de voir des monuments comme ça être bousculés. C’est pour ça qu’il faut saluer la très bonne gestion qui est faite ici avec le passage de la DNCG qui permet d’être serein pour la saison à venir.»

«Vous imaginez que je suis encore plus attristé, c’est le club qui m’a permis d’être ici. Je lui souhaite de sortir de cette situation, mais j’ai l’impression qu’ils sont en train de le faire en prenant des dispositions pour que l’investissement consenti pour acheter le club ne soit pas vain», a-t-il poursuivi plus optimiste.