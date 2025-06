Lens prête Hervé Koffi au SCO d’Angers

Alors que l’avenir de Yahia Fofana est plus qu’incertain, le SCO d’Angers vient d’annoncer l’arrivée d’un nouveau gardien de but. Les Noir et Blanc se disent «heureux d’annoncer la signature du gardien de but burkinabé Hervé Koffi, prêté par le RC Lens». Le portier burkinabé s’est engagé toute la saison en provenance des Sang et Or, comme nous l’avions révélé. Ce prêt ne contiendra pas d’option d’achat.

D’abord doublure de Brice Samba la saison dernière dans la hiérarchie du RC Lens, Hervé Koffi avait effectué des débuts remarqués en Coupe de France face au PSG. Titularisé par après le départ de Brice Samba au Stade Rennais, Hervé Koffi avait été aligné à six reprises par Will Still avant l’arrivée de Mathew Ryan, devenu titulaire indiscutable par la suite.