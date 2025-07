Lens et Rennes sur une pépite danoise

Les clubs de Ligue 1 s’activent de plus en plus sur le marché des transferts. Avec le début du championnat qui approche à grand pas, les clubs français veulent rapidement renforcer leur effectif et ont ainsi profité des matches de préparation pour voir les manques sur certains postes. Dans ce sens, le RC Lens et Rennes ont décidé de recruter rapidement un milieu de terrain sur le mercato. Et les deux clubs étudient une piste très intéressante du côté du Danemark.

Selon nos informations, le RCL et le SRFC ont jeté leur dévolu sur Oliver Sorensen. Jeune milieu de terrain de 23 ans, il évolue du côté du FC Midtjylland où il a disputé plus de 120 matches depuis 2020 (prêté deux saisons). Auteur d’une très grosse saison 2024-2025 avec 10 buts en 41 matches, l’international espoirs danois est un profil apprécié par Lens et Rennes. Les deux clubs français sont même prêts à faire une offre entre 6 et 8 millions pour s’attacher ses services. Une offre qui, selon les deux clubs, serait suffisante pour convaincre Midtjylland.