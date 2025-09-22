Ballon d’Or 2025 : l’hommage du Stade Rennais à Ousmane Dembélé
1 min.
@Maxppp
Le Stade Rennais a rendu hommage à Ousmane Dembélé après sa consécration au Ballon d’Or 2025. Du quartier de la Piverdière aux premiers frissons du Roazhon Park, le club souligne le parcours du joueur, formé au sein de son Académie, devenu un attaquant insaisissable.
Stade Rennais F.C. @staderennais – 22:54
𝑃𝑎𝑟𝑒́ 𝑑'𝑂𝑟 🌕Voir sur X
De la Piverdière aux premiers frissons du Roazhon Park, Ousmane a éclos en Rouge et Noir. Talent brillant de l'Académie, il s’est bâti la réputation d’un attaquant insaisissable, couronné par ce succès au Ballon d'Or 2025.
𝐵𝑟𝑎𝑣𝑜, 𝑖𝑚𝑚𝑒𝑛𝑠𝑒 👑
Le club breton célèbre ce succès comme la reconnaissance d’un talent exceptionnel et adresse ses félicitations à Dembélé avec un message empreint de fierté : «De la Piverdière aux premiers frissons du Roazhon Park, Ousmane a éclos en Rouge et Noir. Talent brillant de l’Académie, il s’est bâti la réputation d’un attaquant insaisissable, couronné par ce succès au Ballon d’Or 2025. Bravo, immense ».
