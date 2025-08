Le Paris FC et Le Havre se quittent dos à dos

Après dix jours de stage intensif marqués par deux succès en matchs amicaux face à l’AS Saint-Étienne (0-3) et au FC Sion (1-3), les joueurs du Paris FC ont retrouvé leur centre d’entraînement ce vendredi pour une séance de reprise. Le prochain test pour les Parisiens se présentait face au Havre AC ce samedi 2 août à 16h30, 15e du dernier exercice en L1, qui peine à trouver son rythme lors de cette préparation estivale (défaites contre Le Mans 1-0 et Brest 1-0, nul face à Angers 0-0). De son côté, le Paris FC, promu en L1 après une belle saison en Ligue 2 (2e), abordait cette rencontre avec confiance. L’opposition entre les deux pensionnaires de Ligue 1 se disputait au Groupe ADP – Centre d’entraînement d’Orly. Le Paris FC alignait pour l’occasion sa nouvelle recrue offensive, Moses Simon, tandis que Le Havre présentait une équipe proche de son onze type, incluant le milieu japonais Ayumu Seko, arrivé cet été.

La suite après cette publicité

Le HAC a rapidement pris l’avantage grâce à Issa Soumaré, auteur d’une tête puissante sur un centre de Thomas Delaine dès la 8e minute. Les deux équipes se sont ensuite rendues coup pour coup, avec deux occasions franches de la tête : Chergui (22e) pour Paris, puis Soumaré encore (23e) pour le Havre. Mais c’est finalement Pierre-Yves Hamel qui remettait les compteurs à zéro avant la pause : sur corner, sa première tentative de la tête était repoussée par le gardien havrais, mais il suivait bien l’action et égalisait à la 40e minute. 1-1 à la mi-temps. En seconde période, le Paris FC dominait les débats. À la 65e, Krasso était proche de faire la différence, mais sa frappe était détournée en corner. Malgré les intentions, plus rien ne sera finalement marqué. Un match nul qui n’a rien de rassurant pour Le Havre, et qui ne satisfait pas vraiment le Paris FC non plus.