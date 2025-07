Inter Milan : Lautaro Martínez allume brutalement ses coéquipiers !

Les clubs européens n’ont pas supporté la nuit dernière aux États-Unis. Outre la débâcle de Manchester City, éliminé après avoir été remonté lors des prolongations contre Al-Hilal (3-4), l’Inter Milan est également sorti en huitièmes de finale après avoir été dominé par les Brésiliens de Fluminense, à Charlotte (0-2). Une défaite qui intervient après une fin de saison chaotique et des débuts inquiétants du nouvel entraîneur Cristian Chivu. Chez les Nerazzurri, il y a urgence et le capitaine Lautaro Martínez a tiré la sonnette d’alarme.

La suite après cette publicité

«Ça fait mal, c’était le dernier objectif qu’on avait avec le peu de force et de jambes qu’il nous restait. On a tout donné à l’entraînement, je suis vraiment désolé. Mais il faut dire une chose : pour y arriver, il faut vouloir jouer ici, nous nous battons pour des objectifs. Celui qui ne veut pas être ici (à l’Inter Milan) doit partir. Ceux qui veulent se battre et rester ici, restez, ceux qui ne veulent pas, alors partez, s’il vous plaît. J’ai vu beaucoup de choses que je n’aimais pas, en tant que capitaine, je les dis. Je suis comme ça», a pesté l’Argentin contre son vestiaire.

La suite après cette publicité

Beppe Marotta fracasse Hakan Çalhanoğlu

«Nous devons tous nous remettre en question, seuls, nous n’irons nulle part. Nous perdons tous ensemble et je suis le premier responsable, je viens ici pour parler. Je m’excuse auprès des supporters, ça fait très mal», a-t-il ajouté. Plus étonnant, le président de l’Inter Milan, Beppe Marotta, est allé plus loin et a désigné un coupable. «J’interprète les propos du capitaine de manière positive. Il faisait référence à un concept important : lorsqu’un joueur ne veut plus faire partie d’une équipe, il est normal qu’il parte», a-t-il d’abord confirmé sur DAZN.

Des propos destinés à Hakan Çalhanoğlu : «il faisait peut-être référence à la dynamique de Calhanoglu. La situation sera bientôt définie, calmement et avec lucidité. Nous allons discuter pour résoudre les problèmes. L’appel de Lautaro est partagé par le club, car c’est cet état d’esprit qui peut nous mener loin (…) Il n’a pas exprimé son intention de partir, mais nous en parlerons certainement. Malheureusement, les batteries sont à plat, c’est un fait humain. Nous devons le remercier pour ce qu’il a fait». Une sortie assez insolite de la part du président milanais, qui ne passera pas auprès de milieu de terrain de 31 ans.