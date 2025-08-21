Inter : accord total pour Andy Diouf

Andy Diouf va bel et bien quitter Lens. Plus tôt dans l’après-midi, nous vous révélions que les Sang-et-Or avaient trouvé un accord avec l’Inter pour son milieu. Un accord à 25 M€. Il ne manquait plus que l’accord du principal concerné.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, c’est chose faite. L’opération va bien se réaliser en échange de 25 M€ hors bonus. Un accord total a été trouvé avec Diouf et ce dernier va bientôt prendre l’avion puisqu’il est attendu demain à Milan. Il y signera un contrat jusqu’en 2030.