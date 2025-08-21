Menu Rechercher
Commenter 3
Exclu FM Serie A

Inter : accord total pour Andy Diouf

Par Santi Aouna - Sebastien Denis - Matthieu Margueritte
Andy Diouf avec l'équipe de France Espoirs @Maxppp

Andy Diouf va bel et bien quitter Lens. Plus tôt dans l’après-midi, nous vous révélions que les Sang-et-Or avaient trouvé un accord avec l’Inter pour son milieu. Un accord à 25 M€. Il ne manquait plus que l’accord du principal concerné.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, c’est chose faite. L’opération va bien se réaliser en échange de 25 M€ hors bonus. Un accord total a été trouvé avec Diouf et ce dernier va bientôt prendre l’avion puisqu’il est attendu demain à Milan. Il y signera un contrat jusqu’en 2030.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Inter Milan
Lens
Andy Diouf

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Inter Milan Logo Inter Milan
Lens Logo Lens
Andy Diouf Andy Diouf
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier