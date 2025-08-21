Le RC Lens a trouvé un accord avec l’Inter Milan pour Andy Diouf

Tout s’accélère dans cette fin de mercato pour l’Inter Milan. Après une saison 2024/2025 intéressante qui a finalement terminé avec beaucoup de déception avec cette deuxième place en Serie A et la défaite 5-0 contre le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions, le club lombard entend rebondir pour cet exercice 2025/2026 avec son nouvel entraîneur Cristian Chivu sur le banc.

Et si certains indésirables ou jeunes éléments sont partis à l’image de Nicola Zalewski (Atalanta), Aleksandar Stankovic (FC Bruges), Tajon Buchanan (Villarreal), Marko Arnautovic (Étoile Rouge de Belgrade) ou encore Joaquin Correa (Botafogo), les renforts n’ont pas encore été très nombreux. L’Inter Milan a ainsi déboursé 63 millions d’euros sur trois joueurs.

L’Inter Milan va formuler une première offre

Il y a bien entendu l’ancien Marseillais Luis Henrique mais aussi le jeune attaquant français Ange-Yoan Bonny arrivé de Parme. Enfin, Petar Sučić est arrivé en provenance du Dinamo Zagreb. Alors que le milieu albanais Kristijan Asllani fait l’objet d’une lutte entre Bologne et le Torino, l’Inter Milan souhaite un nouvel ajout dans l’entrejeu.

Ainsi, les Italiens se sont lancés d’après nos informations sur les traces d’Andy Diouf (22 ans). Cadre du RC Lens, le vice-champion olympique 2024 reste sur une saison solide avec le club de l’Artois (37 matches disputés, 1 but et 2 offrandes). Les Milanais ont formulé une offre de 25 millions d’euros pour le gaucher. Formé à Rennes, Andy Diouf, qui était également en discussion avec le Napoli, est arrivé de Lens en provenance du FC Bâle contre 14 millions d’euros il y a deux ans.

Et tout s’est accéléré puisque nous pouvons vous confirmer qu’un accord a été trouvé entre l’Inter Milan et le Racing Club de Lens pour un transfert autour d’un montant de 25 millions d’euros sans bonus. L’offre milanaise a convaincu la direction nordiste et il ne reste plus qu’à trouver un accord avec le joueur français désormais qui est très emballé à l’idée de rejoindre la Lombardie.