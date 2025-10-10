Michel Platini fustige la VAR
Michel Platini, triple Ballon d’Or et ancienne star de la Juventus, n’a pas mâché ses mots sur la VAR. Selon la Gazzetta dello Sport, l’ancien meneur de jeu a confié : « si j’avais été président de la FIFA, la VAR n’existerait pas. Les problèmes du football sont ailleurs. » Pour Platini, la technologie ne doit pas prendre le pas sur l’élément humain et le spectacle du jeu, même si elle a été instaurée pour réduire les erreurs d’arbitrage.
L’ancien international tricolore est également revenu sur son parcours à la Juventus, révélant des anecdotes inédites sur son transfert en 1982. « J’avais déjà signé à l’Inter, mais les étrangers n’étaient pas admis. Boniperti m’a demandé : “Tu veux parler à l’avocat ?” J’ai cru qu’il parlait du mien… », a-t-il raconté avec humour. Il souligne que son choix de rejoindre la Vieille Dame était mûrement réfléchi, avec pour objectif de faire briller le club en Ligue des Champions. Fidèle à son tempérament, Platini a aussi évoqué son époque de joueur et sa vision du football, affirmant qu’il préférait intervenir pour le bien du jeu plutôt que de chercher à revenir en entraîneur, tout en distribuant des autographes aux milliers de supporters présents.
