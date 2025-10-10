Menu Rechercher
Michel Platini fustige la VAR

Michel Platini avant un passage devant l'avocat général en Suisse @Maxppp

Michel Platini, triple Ballon d’Or et ancienne star de la Juventus, n’a pas mâché ses mots sur la VAR. Selon la Gazzetta dello Sport, l’ancien meneur de jeu a confié : « si j’avais été président de la FIFA, la VAR n’existerait pas. Les problèmes du football sont ailleurs. » Pour Platini, la technologie ne doit pas prendre le pas sur l’élément humain et le spectacle du jeu, même si elle a été instaurée pour réduire les erreurs d’arbitrage.

L’ancien international tricolore est également revenu sur son parcours à la Juventus, révélant des anecdotes inédites sur son transfert en 1982. « J’avais déjà signé à l’Inter, mais les étrangers n’étaient pas admis. Boniperti m’a demandé : “Tu veux parler à l’avocat ?” J’ai cru qu’il parlait du mien… », a-t-il raconté avec humour. Il souligne que son choix de rejoindre la Vieille Dame était mûrement réfléchi, avec pour objectif de faire briller le club en Ligue des Champions. Fidèle à son tempérament, Platini a aussi évoqué son époque de joueur et sa vision du football, affirmant qu’il préférait intervenir pour le bien du jeu plutôt que de chercher à revenir en entraîneur, tout en distribuant des autographes aux milliers de supporters présents.

