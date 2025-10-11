Naples veut récupérer deux indésirables de Manchester United
Cet été, Rasmus Hojlund a quitté Manchester United pour rejoindre Naples. Recruté pour être le nouveau grand attaquant des Red Devils en 2023, l’attaquant danois n’a jamais réussi à s’adapter au sein du club mancunien. En Italie, ce dernier retrouve des couleurs. Après son premier passage réussi à l’Atalanta Bergame, l’avant-centre de 22 ans est revenu à un bon niveau au Napoli aux côtés de Kevin De Bruyne avec quatre buts en six apparitions. Un développement qui donne des idées aux Partenopei.
En effet, à en croire les dernières informations d’ESPN, le champion d’Italie en titre souhaite entretenir cette tradition qui a également permis à Scott McTominay de briller en Campanie depuis son départ d’Old Trafford. Ainsi, le média anglais indique que Joshua Zirkzee et Kobbie Mainoo sont appréciés à Naples. Une offre pourrait être formulée cet hiver pour les deux joueurs. Affaire à suivre…
