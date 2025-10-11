Menu Rechercher
Commenter 1
Serie A

Naples veut récupérer deux indésirables de Manchester United

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
mainoo @Maxppp

Cet été, Rasmus Hojlund a quitté Manchester United pour rejoindre Naples. Recruté pour être le nouveau grand attaquant des Red Devils en 2023, l’attaquant danois n’a jamais réussi à s’adapter au sein du club mancunien. En Italie, ce dernier retrouve des couleurs. Après son premier passage réussi à l’Atalanta Bergame, l’avant-centre de 22 ans est revenu à un bon niveau au Napoli aux côtés de Kevin De Bruyne avec quatre buts en six apparitions. Un développement qui donne des idées aux Partenopei.

La suite après cette publicité

En effet, à en croire les dernières informations d’ESPN, le champion d’Italie en titre souhaite entretenir cette tradition qui a également permis à Scott McTominay de briller en Campanie depuis son départ d’Old Trafford. Ainsi, le média anglais indique que Joshua Zirkzee et Kobbie Mainoo sont appréciés à Naples. Une offre pourrait être formulée cet hiver pour les deux joueurs. Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Man United
Kobbie Mainoo
Joshua Zirkzee

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Man United Logo Manchester United FC
Kobbie Mainoo Kobbie Mainoo
Joshua Zirkzee Joshua Zirkzee
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier