Juventus : Michel Platini dément la folle rumeur

Pour la première fois depuis l’arrêt de la Cour d’appel extraordinaire du Tribunal pénal fédéral du 25 mars, Michel Platini s’est exprimé. Il l’a fait lors d’une conférence de presse, organisée dans le cadre de la vingtième édition de la Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup. La légende française a notamment démenti les rumeurs d’une prétendue proposition reçue pour devenir président du club bianconero.

«Personne ne m’a jamais appelé à la Juventus. Je ne peux pas y penser s’il n’y a jamais eu de contacts, je peux seulement dire que j’ai une belle vie et que ça me va. Agnelli me l’avait demandé à l’époque, mais j’ai dit non parce que je devais rentrer chez moi, mais je suis évidemment honoré si après 40 ans, les gens pensent encore à moi. Je ne regarde pas beaucoup le football italien, car on ne le voit pas en France et comme je ne suis plus président de l’UEFA, je le suis un peu moins, mais je suis content que la Juve soit arrivée 4ème. En football, quand on ne peut pas gagner, on essaie au moins de ne pas perdre, la Ligue des champions est très importante pour le club».