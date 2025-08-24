Liga : Osasuna fait tomber Valence grâce à Ante Budimir

Premier succès de la saison pour Osasuna. Cinq jours après leur défaite concédée face au Real Madrid (1-0), les coéquipiers de Valentin Rosier se sont imposés 1-0 grâce à leur homme à tout faire : Ante Budimir. Auteur de 21 buts la saison dernière en Liga, l’attaquant croate de 34 ans est reparti sur les mêmes bases en inscrivant l’unique but du match à la 9e minute.

Côté Valence, Jose Gaya a été expulsé à peine quinze minutes plus tard. L’ancien Rennais Baptiste Santamaria est notamment entré en jeu, tout comme Mouctar Diakhaby. Arrivé cet été, Arnaut Danjuma a, lui, joué l’intégralité de la rencontre, mais n’a pas été en mesure de faire basculer la rencontre. Osasuna a trois points, Valence en a un.