Liga : Osasuna fait tomber Valence grâce à Ante Budimir

Par Jordan Pardon
1 min.
Ante Budimir avec Osasuna @Maxppp
Osasuna 1-0 Valence

Premier succès de la saison pour Osasuna. Cinq jours après leur défaite concédée face au Real Madrid (1-0), les coéquipiers de Valentin Rosier se sont imposés 1-0 grâce à leur homme à tout faire : Ante Budimir. Auteur de 21 buts la saison dernière en Liga, l’attaquant croate de 34 ans est reparti sur les mêmes bases en inscrivant l’unique but du match à la 9e minute.

Classement live Liga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Barcelone Barcelone 6 2 +4 2 0 0 6 2
2 Logo Villarreal Villarreal 4 2 +2 1 1 0 2 0
3 Logo Espanyol Espanyol 4 2 +1 1 1 0 2 1
4 Logo Betis Betis 4 2 +1 1 1 0 2 1
5 Logo Vallecano Vallecano 3 1 +2 1 0 0 3 1
6 Logo Getafe Getafe 3 1 +2 1 0 0 2 0
7 Logo Bilbao Bilbao 3 1 +1 1 0 0 3 2
8 Logo Real Madrid Real Madrid 3 1 +1 1 0 0 1 0
9 Logo Alavés Alavés 3 2 0 1 0 1 2 2
10 Logo Osasuna Osasuna 3 2 0 1 0 1 1 1
11 Logo Elche Elche 2 2 0 0 2 0 2 2
12 Logo Real Sociedad Real Sociedad 2 2 0 0 2 0 1 1
13 Logo Atlético Atlético 1 2 -1 0 1 1 2 3
14 Logo Valence Valence 1 2 -1 0 1 1 1 2
15 Logo Girona Girona 1 2 -2 0 1 1 1 3
16 Logo Celta Vigo Celta Vigo 1 2 -2 0 1 1 1 3
17 Logo Majorque Majorque 1 2 -3 0 1 1 1 4
18 Logo Séville Séville 0 1 -1 0 0 1 2 3
19 Logo Levante Levante 0 2 -2 0 0 2 3 5
20 Logo Oviedo Oviedo 0 1 -2 0 0 1 0 2
Voir le classement complet

Côté Valence, Jose Gaya a été expulsé à peine quinze minutes plus tard. L’ancien Rennais Baptiste Santamaria est notamment entré en jeu, tout comme Mouctar Diakhaby. Arrivé cet été, Arnaut Danjuma a, lui, joué l’intégralité de la rencontre, mais n’a pas été en mesure de faire basculer la rencontre. Osasuna a trois points, Valence en a un.

