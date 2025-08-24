PL : Manchester United se casse les dents sur Fulham

Battu 1-0 par Arsenal lors de la première journée de Premier League, Manchester United se déplaçait sur la pelouse de Fulham pour tenter de rebondir. Les Cottagers restaient de leur côté sur un nul arraché de justesse face à Brighton (1-1). Et les Red Devils commençaient bien avec deux tentatives rapides de Matheus Cunha dont une sur le poteau (2e et 3e). Actif, le Brésilien allait s’offrir une autre occasion dans la foulée (14e). Une belle entame pour la bande de Ruben Amorim mais Fulham répondait à l’instar de cette tentative d’Alex Iwobi repoussée par Altay Bayindir (17e).

Finalement, Calvin Bassey allait faire faute dans sa surface sur Mason Mount mais Bruno Fernandes manquait son penalty en frappant au-dessus du cadre (38e). Dominateurs, mais brouillons, les joueurs de Manchester United allaient réussir à prendre l’avantage sur un corner où Leny Yoro se voyait dévier par Rodrigo Muniz au fond de ses propres filets (1-0, 58e). En tête dans cette partie, Manchester United allait néanmoins avoir une absence sur ce sublime centre côté gauche d’Alex Iwobi repris victorieusement par Emile Smith Rowe à bout portant (1-1, 73e). Surpris, Manchester United allait essayer de reprendre l’avantage, mais la tête de Harry Maguire fuyait le cadre (88e). Avec ce match nul 1-1, Manchester United enchaîne un deuxième match sans victoire, mais obtient son premier point.