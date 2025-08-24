Menu Rechercher
Commenter 38
Premier League

PL : Manchester United se casse les dents sur Fulham

Par Aurélien Macedo
1 min.
Rúben Amorim Manchester United FC @Maxppp
Fulham 1-1 Man United

Battu 1-0 par Arsenal lors de la première journée de Premier League, Manchester United se déplaçait sur la pelouse de Fulham pour tenter de rebondir. Les Cottagers restaient de leur côté sur un nul arraché de justesse face à Brighton (1-1). Et les Red Devils commençaient bien avec deux tentatives rapides de Matheus Cunha dont une sur le poteau (2e et 3e). Actif, le Brésilien allait s’offrir une autre occasion dans la foulée (14e). Une belle entame pour la bande de Ruben Amorim mais Fulham répondait à l’instar de cette tentative d’Alex Iwobi repoussée par Altay Bayindir (17e).

La suite après cette publicité

Classement général Premier League

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
13 Logo Crystal Palace Crystal Palace 2 2 0 0 2 0 1 1
14 Logo Fulham Fulham 1 1 0 0 1 0 1 1
15 Logo Newcastle Newcastle 1 1 0 0 1 0 0 0
16 Logo Aston Villa Aston Villa 1 2 -1 0 1 1 0 1
17 Logo Brighton Brighton 1 2 -2 0 1 1 1 3
Voir le classement complet

Finalement, Calvin Bassey allait faire faute dans sa surface sur Mason Mount mais Bruno Fernandes manquait son penalty en frappant au-dessus du cadre (38e). Dominateurs, mais brouillons, les joueurs de Manchester United allaient réussir à prendre l’avantage sur un corner où Leny Yoro se voyait dévier par Rodrigo Muniz au fond de ses propres filets (1-0, 58e). En tête dans cette partie, Manchester United allait néanmoins avoir une absence sur ce sublime centre côté gauche d’Alex Iwobi repris victorieusement par Emile Smith Rowe à bout portant (1-1, 73e). Surpris, Manchester United allait essayer de reprendre l’avantage, mais la tête de Harry Maguire fuyait le cadre (88e). Avec ce match nul 1-1, Manchester United enchaîne un deuxième match sans victoire, mais obtient son premier point.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (38)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man United
Fulham

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
Fulham Logo Fulham
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier