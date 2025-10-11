Pise : l’Italie s’enflamme pour Louis Buffon, le fils de Gianluigi Buffon

Dans la famille Buffon, je demande le fils Louis. Alors que son père Gianluigi Buffon est une légende du football, champion du monde en 2006 avec l’Italie et dix fois champion d’Italie avec la Juventus (12 fois si on compte les titres retirés), le jeune ailier a une forte pression sur ses épaules. Pour lui en retirer un peu, son poste d’ailier empêche certaines comparaisons avec son père sur le style de jeu puisque ce dernier était gardien. Il y a également la nationalité sportive puisque le jeune Louis Buffon a pour le moment choisi de jouer avec la Tchéquie, pays de sa mère, la mannequin tchèque Alena Šeredova.

«Chez les Azzurri, le poids du nom de famille l’aurait écrasé. On aurait pu dire qu’il avait été pistonné. Les attentes auraient été immédiatement élevées. De cette façon, il pourra aborder la question avec sang-froid. Et quand il sera en âge, rien ne l’empêchera de choisir l’Italie plus tard», a ainsi déclaré son père dans un entretien pour la Repubblica. Lancé en U18 et désormais en U19 avec les jeunes tchèques, il a également pu débuter en professionnel avec son club de Pise. L’an dernier, il avait réalisé une excellente saison en Primavera avec l’équipe jeune (8 buts en 28 matches). En parallèle, il avait disputé 6 minutes en Serie B avec le club qui avait obtenu sa promotion en Serie A.

Louis Buffon met déjà tout le monde d’accord

Si le début de saison de Pise n’est pas exceptionnel puisque le club toscan est dernier avec 2 points - mais ne pointe qu’à une unité de la Fiorentina premier non relégable - Louis Buffon continue son apprentissage à vive allure. Le dimanche 5 octobre contre Bologne, il a disputé 13 minutes malgré la défaite 4-0 des siens. Une entrée qui intervient 30 ans après les grands débuts de son père, le 19 novembre 1995 avec Parme contre l’AC Milan (0-0). Quelques jours plus tôt, il avait également pu rentrer contre le Torino (défaite 1-0) en Coupe d’Italie. Des rentrées qui ont provoqué beaucoup d’attente et qui devraient en amener d’autres. En tout cas à Pise, on est déjà sous le charme du natif de Turin.

«Je le vois travailler tous les jours, il a mérité ses débuts», a confié son coach Alberto Gilardino, ancien coéquipier de son père en sélection, après la rencontre contre Bologne. Le directeur sportif de Pise David Baira qui a été honoré lors du Palermo Football Meeting a également eu des mots forts envers Louis Buffon : «les débuts de Louis Buffon ne sont ni une coïncidence ni une surprise pour moi, mais plutôt le fruit d’un parcours qui l’a vu progresser rapidement des équipes de jeunes à l’équipe première, malgré ses 17 ans seulement. Louis a une humilité incroyable. À tel point que je lui dis souvent qu’il doit être plus audacieux, mais de ce côté-là, il progresse. Cet été, il se sentait presque comme un invité à l’entraînement avec l’équipe première, maintenant, il a compris qu’il en faisait partie. C’est une étape mentale qui l’aidera à s’affirmer, d’autant plus qu’il a beaucoup de talent.»

«Louis est déjà physiquement prêt et bâti pour jouer en Serie A. Il a aussi le mental pour atteindre le sommet, avec une maturité peu commune pour un garçon de son âge. Techniquement et tactiquement, il a entamé une progression significative : nous croyons fermement en ses capacités», a-t-il poursuivi. Le jeune espoir Louis Buffon a même vu son exposition dépasser l’Italie. Les grands débuts de Louis Buffon en Serie A ont poussé le président de la FIFA Gianni Infantino à réagir sur ses réseaux sociaux : «le football est une grande famille, une histoire faite d’émotions cycliques. C’est pourquoi je suis ravi d’accueillir les débuts en Serie A de Louis Thomas Buffon, fils du légendaire Gianluigi Buffon, vainqueur de la Coupe du monde 2006 avec la Squadra Azzurra. Comme on dit en Italie : le sang ne ment pas.» Alors que la famille Maldini est la référence en Italie, la famille Buffon commence elle aussi sa dynastie.