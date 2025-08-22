Naples a ciblé sa priorité pour remplacer Lukaku

Naples a déjà trouvé sa priorité pour compenser la blessure de Romelu Lukaku. Le club entraîné par Antonio Conte a placé Rasmus Hojlund en tête de liste pour renforcer son secteur offensif. Les Azzurri, initialement intéressés par un prêt avec option d’achat, sont désormais prêts à investir entre 40 et 45 millions d’euros pour convaincre Manchester United et s’attacher les services de l’attaquant danois selon Sky Sport.

Le joueur de 22 ans se montre lui aussi ouvert à un départ, mais souhaite obtenir davantage de garanties pour la suite de sa carrière. Si Hojlund reste la piste privilégiée de Conte, Naples n’écarte pas d’autres options : Artem Dovbyk (AS Roma), ainsi que Nicolas Jackson (Chelsea) fait aussi partie des alternatives possibles. La connexion 100% belge entre De Bruyne et Lukaku se fera donc attendre. Celui qui a inscrit 14 buts toutes compétitions confondues la saison passée devrait être de retour d’ici à la fin de l’année.