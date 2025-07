Coupe du monde des clubs : Fluminense surprend et élimine l’Inter Milan !

Ce lundi, les 8es de finale de la Coupe du monde des clubs se poursuivaient aux États-Unis. Dans une compétition critiquée tant sportivement que logistiquement, aucune surprise n’était vraiment au rendez-vous jusqu’ici. Alors que Palmeiras, Chelsea, le Bayern Munich et le PSG se sont qualifiés pour les quarts, l’Inter Milan ne devait pas trembler ce lundi face à Fluminense. En délicatesse depuis des semaines après leurs déconvenues en championnat et en finale de Ligue des Champions, les Nerazzurri n’avaient pas le droit à l’erreur.

Peu rassurants depuis le début du tournoi, les Lombards pouvaient se méfier des joueurs de Rio de Janeiro qui avaient notamment arraché le nul face au Borussia Dortmund lors de leur match d’ouverture (0-0). Et si les hommes de Christian Chivu prenaient de haut leurs adversaires du jour, ces derniers se sont chargés de leur montrer d’entrée qu’ils n’étaient pas là pour faire de la figuration. En effet, sur sa vraie première occasion, Fluminense a ouvert le score. Après une récupération haute, ces derniers se sont rapidement projetés et le centre contré d’Arias a profité à German Cano qui a trompé Yann Sommer d’une tête piquée qui est passée entre les jambes du portier suisse (0-1, 2e).

L’Inter Milan n’a pas trouvé les ressources face à Fluminense

Sonnés d’entrée, les Intéristes ont donc cherché à vite réagir. Et malgré une belle frappe de Dimarco (11e), les Italiens ont été dérangés par la rigueur tactique des coéquipiers de Thiago Silva. Solide, le Flu a piqué en contre et était proche de doubler la mise sans l’invraisemblable raté de Xavier face à Yann Sommer (30e). Sous un soleil de plomb, l’Inter Milan était proche de l’insolation juste avant la pause. Sur une remise astucieuse de Renê, Ignacio a cru doubler la mise pour les Brésiliens. Finalement, ce dernier était hors-jeu sur la remise de son coéquipier (41e). Un premier acte très compliqué pour l’Inter Milan, au bord du précipice, et qui s’est achevé sur une altercation entre Mkhitaryan et l’entraîneur de Fluminense. Au retour des vestiaires, le rapport de force n’a pas forcément changé. Gêné par des Brésiliens solides, l’Inter était proche d’encaisser un deuxième but à de nombreuses reprises (57e, 63e).

À l’approche du coup de sifflet final, les Italiens se sont pressés à trouver la faille mais leurs attaques dangereuses ne suffisaient pas forcément pour égaliser (67e, 75e). Les dernières tentatives de Lautaro Martinez (81e, 82e) n’ont pas permis à l’Inter d’y parvenir non plus. Pour ne rien arranger, l’Inter a encore été pris au dépourvu en fin de match. Sur une touche, Carboni a manqué son intervention. Cela a profité Hercules Pereira qui a trompé Yann Sommer d’une frappe limpide du gauche (0-2, 90+3e). Au terme d’une rencontre valeureuse, Fluminense est allé chercher son ticket pour les quarts de finale de la CDM des clubs en évinçant le finaliste de la dernière Ligue des Champions. Une véritable désillusion pour les Nerazzurri, définitivement en difficulté ces dernières semaines.