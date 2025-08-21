Mercato : l’Inter a encore 80 M€ à dépenser !

Dès le soir de la finale perdue de Ligue des Champions face au PSG, l’Inter savait qu’un nouveau cycle allait s’opérer. Simone Inzaghi est parti en Arabie saoudite, remplacé par Christian Chivu, qui pour ses tout premiers matchs à emmener le club jusqu’en 8e de finale du Mondial des Clubs éliminé par Fluminense. Le nouvel entraîneur comptait sur le mercato pour opérer les changements à venir et avoir une équipe à sa main.

On ne peut pas dire que ce fut radical. Malgré la prise de bec en interne, Hakan Çalhanoğlu est resté, tout comme Francesco Acerbi, pourtant annoncé sur le départ. Il y a tout de même eu quelques départs de joueurs, mais la plupart étaient déjà hors de l’effectif la saison passée, prêtés ici ou là. Cela a permis d’engranger plus de 40 M€ de ventes pour près de 70 M€ d’achats avec les recrutements de Luis Henrique, Ange-Yoan Bonny ou encore Petar Susic.

La Ligue 1 pourrait bien en profiter

Toutes ces signatures ont eu lieu en début de mercato. La dernière recrue annoncée remonte à il y a six semaines. Depuis, on ne voit plus rien venir et il ne reste que 12 jours pour faire ses emplettes. Les Nerazzurri sont pourtant loin d’en avoir fini d’après la Gazzetta dello Sport, il y a encore 80 M€ en caisses pour recruter. Une somme pharaonique à l’échelle du club, qui a ciblé deux secteurs de jeu à renforcer : un défenseur central et un milieu de terrain.

Concernant le premier poste, pas étonnant donc de voir fleurir des intérêts ici ou là pour Oumar Solet, comme nous vous le révélions hier. Le Corriere dello Sport évoque aussi les noms de Trevoh Chalobah, régulièrement annoncé sur le départ de Chelsea mais toujours présent, ou encore de Jakub Kiwior. Le Polonais est régulièrement remplaçant de la charnière Saliba-Gabriel à Arsenal, et possède une certaine polyvalence à pouvoir évoluer sur le côté droit de la défense.

Au milieu, il y a Adrien Rabiot, placé sur la liste des transferts par l’OM avec un tarif fixé à 15 M€ d’après nos informations. Le journal aux pages roses évoquait plutôt la piste menant au Rennais Djaoui Cissé, auteur d’un excellent Euro Espoirs, répondant ainsi à l’échec dans le dossier Manu Koné, retenu par la Roma. C’est finalement vers Lens que les regards se tournent puisqu’une offre de 25 M€ a été acceptée pour Andy Diouf. L’Inter a des moyens, mais c’est rarement un avantage en fin de mercato et ses interlocuteurs le savent.