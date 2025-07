Villarreal : Eric Bailly est libre !

Passé par l’Olympique de Marseille lors de la saison 2022-23, Eric Bailly (31 ans) n’a pas laissé un immense souvenir dans la cité phocéenne. Depuis son passage là-bas, le défenseur a porté les couleurs de Besiktas et de Villarreal.

Mais l’écurie espagnole vient d’annoncer son départ après la fin de son contrat. «Le Villarreal CF et Eric Bailly se séparent après une deuxième saison et demie en jaune. Merci beaucoup, Eric, pour ton dévouement, ton engagement et ton professionnalisme dans la défense de notre maillot. Bonne chance pour la suite !», peut-on lire sur le communiqué de presse. L’ancien joueur de Manchester United est libre et sur le marché.