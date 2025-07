L’OM tient un accord avec Lens pour Facundo Medina

À peine la saison de Ligue 1 terminée, l’Olympique de Marseille s’active sur tous les fronts pour se renforcer avant une nouvelle saison où il retrouvera la Ligue des Champions. Le mercato s’est clairement accéléré et nous vous annoncions que le club phocéen avait trouvé un accord de principe avec le milieu anglais du LOSC, Angel Gomes, en étant également en pleine discussion avec Nélson Semedo. Mais l’objectif prioritaire est la défense centrale, qui a causé beaucoup de problèmes la saison dernière.

Sur une bonne lancée, les Phocéens sont en train d’avancer leurs pions pour recruter Nayef Aguerd et une première offre a été soumise, bien que des clubs allemands, dont le Bayer Leverkusen, ainsi que l’Atlético de Madrid, sont sur le coup pour enrôler le central, sous contrat jusqu’en juin 2027 à West Ham. Et en plus de cela, Medhi Benatia avait confirmé observer entre 7 et 8 centraux, dont Facundo Medina, qui a prolongé son contrat jusqu’en 2028 avec le RC Lens.

Facundo Medina a donné son accord

«Facundo Medina, c’est un joueur avec lequel on a parlé en janvier. On cherchait un central gaucher. On a compris que c’était un joueur qui avait donné sa parole à Lens pour finir la saison (…) C’est un joueur qui a des qualités et le caractère pour jouer à l’OM. Laporte, Medina, ça fait partie des dossiers qui sont à l’étude. On va se poser avec Pablo (Longoria) pour prendre les bonnes décisions», avait estimé le directeur du football marseillais.

Et selon nos informations, tout est allé très vite ce week-end puisque l’OM tient un accord avec le RC Lens pour un montant de 22 millions d’euros, bonus compris. L’OM apprécie beaucoup la grinta du joueur, qui est déjà d’accord pour rejoindre l’OM et retrouver son compatriote Leonardo Balerdi : «pour moi, il est magnifique avec le ballon. Il a le caractère et je sais qu’il peut jouer ici, au Vélodrome. Donc oui, j’aimerais qu’il vienne, pour lui et pour l’OM». Les deux Argentins sont proches de se retrouver à Marseille dans les prochains jours. En effet, Facundo Medina est attendu ce mardi à Marseille.