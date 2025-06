Mercato : l’OM en discussion avec Nelson Semedo !

Depuis quelques semaines, le board de l’OM s’active dans tous les sens sur le mercato. L’objectif est de pouvoir mettre en place l’équipe la plus compétitive en vue d’aller essayer de finir le plus haut possible en Ligue 1 et de bien figurer en Ligue des Champions. Pour y parvenir, le club phocéen va devoir se renforcer.

Ces dernières heures, le mercato s’est clairement accéléré du côté de club phocéen notamment. Après avoir trouvé un accord de principe avec le milieu de terrain anglais du LOSC Angel Gomes, un autre joueur libre est tout proche de l’OM. Selon nos informations, Marseille est en pleine discussion avec Nelson Semedo.

L’OM discute avec Nelson Semedo

Latéral droit de métier, l’international portugais de 31 ans est passé notamment par le Benfica (2012-2017), le FC Barcelone (2017-2020). Cadre de Wolverhampton depuis son arrivée au club il y a 5 ans pour 32 M€, le natif de Lisbonne, très peu blessé et qui a joué 34 matches de Premier League cette saison (4 passes décisives), se distingue par sa vitesse, ses qualités de dribbleur, sa capacité à répéter les efforts et son aisance technique.

Autant d’atouts qui ont séduit Medhi Benatia et la direction de l’OM. Néanmoins, le club phocéen va devoir se montrer convaincant puisque Wolverhampton ne veut pas se séparer de son latéral droit qui dispute actuellement la Ligue des Nations avec le Portugal. Le club anglais a proposé une prolongation de contrat au joueur assortie d’une forte revalorisation salariale. Mais son ancien club, le Benfica Lisbonne, n’est pas en reste et souhaite également faire revenir son ancien joueur. Les prochaines heures vont s’annoncer décisives.