Accord de principe entre l’OM et Angel Gomes !

Qualifié pour la prestigieuse Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille peut se montrer ambitieux dans sa campagne de recrutement. Cependant, le club entraîné par Roberto De Zerbi va continuer à saisir les opportunités disponibles à moindres frais. La saison passée, l’OM avait d’ailleurs réalisé son plus beau coup du mercato en s’offrant un Adrien Rabiot libre de tout contrat.

Cette fois, ce sera sans doute Angel Gomes. Courtisan déclaré du jeune milieu de terrain anglais de 24 ans (1 but, 1 passe décisive en 14 matches de L1 avec le LOSC en 2024/2025), le club olympien vient de trouver un accord de principe avec Gomes. Selon nos informations, ce dernier a accepté les conditions d’un contrat jusqu’en 2028. Un nouveau joli coup pour les Phocéens.

Une nouvelle recrue de choix pour 0€

Espoir du football anglais, Gomes avait annoncé son départ du LOSC le 20 mai dernier. «Comme tout voyage, il y a eu des hauts et des bas, mais je suis vraiment reconnaissant à mes coéquipiers et aux supporters de m’avoir soutenu tout au long de ce parcours. Je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble et je suis reconnaissant pour chaque instant. Aux supporters, je vous remercie de m’avoir soutenu et d’avoir cru en moi. Je vous en serai toujours reconnaissant. J’ai toujours donné tout ce que j’avais pour nos couleurs et pour vous tous. Lille aura toujours une place spéciale dans mon cœur.»

Également dans le viseur de certains clubs de Premier League, le milieu de terrain a refusé toutes les approches britanniques, privilégiant l’option de poursuivre sa carrière en Ligue 1 dans le Sud de la France. Recruté par Lille contre 3,5 M€ en 2020, le natif de Londres va sans doute venir renforcer un entrejeu déjà bien fourni. Bien content d’avoir Adrien Rabiot et Pierre-Emile Hojbjerg, l’OM ajouterait un nouveau renfort de choix pour son entrejeu.