Al-Ittihad discute avec Ismaël Bennacer

L’hiver dernier, l’Olympique de Marseille a accueilli Ismaël Bennacer sous la forme d’un prêt. Un élément qui était suivi depuis un petit moment par la cellule de recrutement phocéenne. De retour en France, l’Algérien revenait avec le couteau entre les dents, prêt à tout donner pour Marseille après avoir été blessé à Milan. « Déjà j’étais supporter de l’OM étant petit. Il n’y a pas d’autres clubs que l’OM, c’était un projet intéressant pour moi. Que ce soit ce qu’ils font avec la direction et sur le terrain. On avait déjà des contacts cet été avec Medhi (Benatia), j’ai réfléchi et j’ai toujours pensé venir. C’était dans un coin de ma tête et aujourd’hui, je l’ai fait. Je suis très pressé de porter le maillot.»

La suite après cette publicité

Une tunique mythique qu’il a porté finalement à douze reprises toutes compétitions confondues, dont huit fois en tant que titulaire. Le temps pour lui de délivrer deux passes décisives. Très rapidement, l’ancien joueur d’Arsenal a mis tout le monde d’accord sur comme en dehors des terrains. Ensuite, il a alterné le bon et le moins bon jusqu’à la fin de la saison. Comme expliqué sur notre site, l’Algérien a connu quelques petits soucis physiques qui ne lui ont pas permis d’être à 100% de ses moyens et de ses capacités. Ceci explique donc cela.

La suite après cette publicité

Une nouvelle porte de sortie pour Bennacer ?

Malgré tout, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome n’ont rien exclu le concernant comme expliqué sur notre site le 2 juin dernier. Nous vous avons révélé que l’OM ne comptait pas lever son option d’achat mais réfléchissait à une solution concernant le joueur sous contrat avec l’AC Milan jusqu’au 30 juin 2027. Un possible nouveau prêt n’était pas écarté. Depuis, plusieurs informations ont circulé sur le Fennec. En Italie, la presse a fait état d’un fort intérêt de la Fiorentina pour Bennacer. Il faut dire que la Viola est dirigée par Stefano Pioli, qui connaît parfaitement le joueur qu’il a déjà dirigé en Lombardie.

Mais l’avenir du milieu de terrain pourrait s’écrire ailleurs, du côté de l’Arabie saoudite. Comme évoqué par le journaliste Matteo Moretto et confirmé par nos soins, Al-Ittihad, champion de Saudi Pro League, a un œil sur sa situation. Des contacts récents ont eu lieu le concernant selon nos informations. Certaines sources nous parlent même de discussions avancées. Il reste à savoir si cette piste ira au bout ou pas, alors que l’AC Milan réclame 12 M€ pour le lâcher. Affaire à suivre…