Manchester City - Al-Hilal : les compositions officielles

Cette nuit, c’est la suite des huitièmes de finale de la Coupe du monde des Clubs avec un duel entre Manchester City et Al-Hilal. Les Anglais s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Ederson Moraes qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Matheus Nunes, Ruben Dias, Josko Gvardiol et Rayan Aït-Nouri. Tijjani Reinjders et Ilkay Gündogan se retrouvent dans l’entrejeu avec Bernardo Silva un cran plus haut. Savinho et Jeremy Doku accompagnent Erling Haaland en attaque.

De leur côté, les Saoudiens s’articulent dans un 4-4-2 losange avec Yassine Bounou dans les cages derrière Joao Cancelo, Moteb Al Harbi, Kalidou Koulibaly et Renan Lodi. L’entrejeu est assuré par Nasser Al-Dawsari, Ruben Neves et Mohamed Kanno avec Sergej Milinkovic-Savic un cran plus haut. Devant, Marcos Leonardo prend la pointe de l’attaque avec Malcom à ses côtés.

Les compositions

Manchester City : Ederson - Nunes, Dias, Gvardiol, Aït-Nouri - Reinjders, Gündogan - Savinho, Silva, Doku - Haaland

Al-Hilal : Bono - Cancelo, Al Harbi, Koulibaly, Lodi - N. Al-Dawsari, Neves, Kanno - Milinković-Savić - Malcom, Leonardo

