L’hommage plein d’émotion de Bernardo Silva à Diogo Jota

Les funérailles de Diogo Jota et de son frère André Silva, tous deux décédés dans un accident de la route en Espagne jeudi, se sont déroulées ce samedi à Gondomar, ville natale des deux frères au Portugal. Après avoir assisté à la messe, au côté des joueurs de Liverpool et d’autres internationaux portugais, Bernardo Silva a rendu un hommage particulièrement émouvant à son ami proche et coéquipier en sélection portugaise.

Le milieu de terrain de Manchester City a salué la détermination de Jota à se construire une immense carrière, mise en valeur par son parcours atypique pour atteindre le plus haut niveau. «Il n’a jamais été formé dans un grand club et a suivi les chemins les plus difficiles, a souligné Silva au micro de la chaîne CNN Portugal. Sa passion, sa volonté et sa détermination lui ont permis de réussir dans la vie et d’avoir une carrière brillante. Mais plus important encore, en tant que personne… ce sont les souvenirs qui restent… Jota sera toujours dans nos cœurs. Il sera toujours présent à chaque petit-déjeuner, déjeuner, dîner, rassemblement de l’équipe nationale, partie de PlayStation ou jeu de cartes.» Un bel hommage de celui qui, comme Jota à Liverpool, porte le numéro 20 sur son dos chez les Skyblues.