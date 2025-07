Manchester City : Kyle Walker va rebondir dans un club surprenant !

Il y a encore peu, Kyle Walker était, légitimement, considéré comme l’un des meilleurs défenseurs droits au monde. Auteur de plusieurs grandes saisons avec Manchester City sous les ordres de Pep Guardiola, l’Anglais était intouchable dans le projet du coach catalan. Alors que l’avenir s’annonçait radieux pour l’international anglais (95 sélections) à Manchester, tout s’est écroulé l’an dernier. Impacté par la baisse de régime des Skyblues, Walker n’a clairement pas été à son avantage et a été pris pour cible pour des lacunes défensives qu’il n’avait pas affichées jusqu’ici dans sa carrière.

Malgré son rôle dans le vestiaire, l’ancien de Tottenham n’a pas été épargné : après une première partie de saison compliquée, le natif de Sheffield a été envoyé en prêt à l’AC Milan l’hiver dernier. Auteur d’un prêt mi-figue mi-raisin, Walker ne savait pas de quoi son avenir serait fait et avait laissé entendre qu’il pouvait rester en Lombardie à l’issue de son prêt en avril dernier : «écoutez, ce n’est pas fini. Je ne suis que prêté (à Milan). Je dois garder à l’esprit que je peux revenir. Évidemment, les deux parties doivent se mettre d’accord à la fin de la saison et… Allez, le chapitre n’est pas clos, nous verrons ce qui se passera.»

Burnley est sur le point de s’offrir le gros coup Kyle Walker

Finalement, peu convaincus par ses performances, les Rossoneri n’ont pas souhaité aller plus loin et Kyle Walker est revenu à Manchester il y a quelques jours. Pour autant, l’avenir du défenseur droit de 35 ans ne s’écrivait clairement pas sous la tunique des Cityzens. Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec les pensionnaires de l’Etihad Stadium, Walker était donc clairement sur la sellette ces derniers jours. Et finalement, c’est un drôle de courtisan qui devrait rafler la mise pour s’offrir le défenseur droit expérimenté.

D’après les dernières informations de The Athletic, Burnley est sur le point de s’offrir Kyle Walker. Fraîchement promus en Premier League, les Clarets vont offrir un contrat de deux ans à Walker qui passe actuellement sa visite médicale pour s’engager avec Burnley. Annoncé proche d’Everton, l’un des meilleurs joueurs à son poste ces dernières années va donc rejoindre Burnley contre une somme qui ne dépassera pas les 5,8 millions d’euros d’après nos confrères d’outre-Manche. Un énorme coup pour la formation entraînée par Scott Parker.