Le Real Madrid a enfin choisi la doublure de Kylian Mbappé

Le mercato du Real Madrid a commencé fort. Les Merengues ont déjà sécurisé trois arrivées, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold et Franco Mastantuono, qui débarquera à Madrid en août. La révolution est donc bien entamée, et la direction fait les efforts nécessaires pour offrir un bel effectif à Xabi Alonso et gommer l’échec de la saison écoulée. Surtout, ce n’est pas terminé, puisqu’Alvaro Carreras (Benfica) est attendu, alors qu’un milieu de terrain au profil plutôt créateur et un attaquant remplaçant au profil Joselu ont aussi été réclamés par Xabi Alonso.

La suite après cette publicité

Autant dire qu’il faut encore s’attendre à voir de nouvelles têtes débarquer dans l’effectif madrilène ces prochaines semaines. Pour le milieu de terrain, les intentions du club sont encore assez floues. Martin Zubimendi était convoité mais va filer à Arsenal, alors que Rodri est une piste extrêmement compliquée. En revanche, pour ce poste d’attaquant remplaçant, les Merengues pourraient avoir trouvé leur bonheur à la maison.

La suite après cette publicité

Le choix est fait

Comme l’indique AS, le Real Madrid n’est plus en quête d’un nouveau numéro 9. Tout simplement parce que Gonzalo Garcia est en train de convaincre tout le monde et c’est lui qui devrait endosser ce costume de doublure de Kylian Mbappé pour la saison à venir. Auteur de deux buts et d’une passe décisive pendant ce Mondial des Clubs, l’Espagnol de 21 ans séduit tout le monde et a convaincu les décideurs madrilènes et Xabi Alonso de lui faire une place pour l’exercice 2025/2025.

La recrue, c’est donc Gonzalo Garcia. Si le Real Madrid passait le marché au peigne fin en quête d’un numéro 9 - il avait par exemple été question d’Ante Budimir (Osasuna) - les recherches ont stoppé depuis l’explosion de celui qui a inscrit 155 buts sous la tunique du Real Madrid, de ses premiers pas en équipes de jeunes jusqu’à ses débuts en équipe première. Un dossier de moins à régler pour les Madrilènes.