PSG : la réponse d’Achraf Hakimi aux moqueries de Sergio Busquets

Sergio Busquets n’est pas forcément le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise et Achraf Hakimi lui a bien prouvé. Alors que lors de la Coupe du monde 2022 Achraf Hakimi avait éliminé l’Espagne avec le Maroc en 1/8e de finale après une belle Panenka lors de la séance de tirs au but, il s’était fendu de sa célébration pingouin. Un geste peu apprécié de Sergio Busquets qui lui avait répondu en janvier 2024 lors de l’élimination du Maroc contre l’Afrique du Sud en huitième de finale de la CAN 2023 (2-0).

Cependant, le latéral marocain ne comptait pas se laisser faire. Ce dimanche soir, Achraf Hakimi a été buteur lors du festival parisien lors de la victoire 4-0 contre l’Inter Miami. Un match au cours duquel Achraf Hakimi a pu faire sa célébration pingouin après avoir inscrit le quatrième but du PSG, au grand dam de Sergio Busquets.