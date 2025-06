Jesé se livre sur son avenir

Après six mois en Malaisie, Jesé est désormais sans contrat. Pour AS, il est revenu sur sa carrière, marquée par des blessures qui l’ont empêchée de dévoiler son plein potentiel. «Si je n’avais pas eu cette blessure… C’est normal de penser ça. Mais c’est pour ça que je veux terminer ma carrière avec quelque chose de beau. Terminer le football différemment. Et je pense que le football a quelque chose en réserve pour moi. Cette blessure a marqué ma carrière. C’était un tournant. Elle a tout changé. En même temps, elle m’a aussi fait voir les choses différemment», a expliqué l’ancien ailier du Real Madrid et du Paris Saint-Germain.

Mais pour lui, ça n’est pas une raison pour tout arrêter. L’ailier espagnol se sent encore capable d’apporter à des tops clubs européens qui pourraient avoir besoin de lui : «Jesé est encore là pour un moment. Je veux jouer encore de nombreuses années. Tant que je ne perds pas cette motivation, je ne me fixe pas de limites. Jusqu’à ce que mon corps me le dicte. Il me reste quelques années et j’ai un bon niveau.»