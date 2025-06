Les retrouvailles entre Messi et le PSG enflamment l’Europe, la Coupe du Monde des Clubs se fait détruire

Les grandes retrouvailles entre le PSG et Messi

Ce dimanche, le PSG joue son huitième de finale de la Coupe du Monde des Clubs face à l’Inter Miami d’un certain Lionel Messi, dont les retrouvailles enflamment la presse européenne. “Début de mission” pour le PSG titre L’Equipe, une entrée dans la phase finale qui coïncide avec le retour d’Ousmane Dembélé, qui va pouvoir reprendre sa quête vers le Ballon d’Or. Et si en France on ne s’attarde pas sur la rivalité entre le joueur et son ancien club, ce n’est clairement pas le cas en Europe. En Italie, on parle d’un règlement de compte à venir pour ce match, que Messi cherche à prendre sa revanche entre la colère et l’ironie. En Espagne, on est plus neutre, avec un “huitième aux couleurs blaugrana” avec Luis Enrique, tandis que pour Sport Messi va ouvrir ses entrailles pour ses retrouvailles avec le PSG, cela promet pour ce soir.

La suite après cette publicité

La Coupe du Monde des Clubs toujours autant décriée

Ce qui agite aussi les pages de la presse italienne ce dimanche, ce sont les critiques envers la Coupe du Monde des Clubs. “Une pure folie” titre La Gazzetta dello Sport reprenant les mots de Jürgen Klopp, qui fustige l’organisation d’une telle compétition. Un sentiment partagé par Raphinha notamment, qui craint que la saison prochaine donnent lieu à des blessures "sans précédent” selon des paroles rapportées par A Bola. Javier Tebas ou Marco tardelli y sont allés de leur critique aussi, cette Coupe du Monde des Clubs divisent même les personnes qui y participent. Après le match de Chelsea, son coach, Enzo Maresca, a dénoncé l’interruption de plus de deux heures, en disant que ce n’était pas du football. Les conditions climatiques font beaucoup parler depuis le début de la compétition, un point d’inquiétude à un an de la Coupe du monde 2026.

Endrick ronge son frein

Si plusieurs joueurs sont satisfaits de ce nouveau cycle entamé au Real Madrid avec l’arrivée de Xabi Alonso, ce n’est clairement pas le cas d’Endrick. Arrivé la saison dernière en provenance du Brésil, le crack annoncé a brillé par moment mais n’a pas beaucoup joué sous les ordres de Carlo Ancelotti et cette tendance se répète avec l’entraîneur espagnol. “Endrick s’énerve” indique Marca, sa situation en plus de celle de Rodrygo, similaire, interroge à Madrid. Avec l’explosion de Gonzalo Garcia et la présence de toutes les stars en attaque, les deux brésiliens prennent du retard sur leurs concurrents et leur avenir au club pourrait bien s’inscrire en pointillé. L’ailier est courtisé par plusieurs clubs anglais, mais pour Endrick cette situation est nouvelle, il va falloir contenter tout le monde à Madrid et ce ne sera pas chose aisée.