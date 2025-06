La déclaration lunaire d’un coach espagnol sur Haaland et Gonzalo Garcia

Avec deux buts et une passe décisive en trois rencontres, et un contenu très intéressant dans le jeu, Gonzalo Garcia est la révélation de ce Mondial des Clubs côté Real Madrid. L’attaquant espagnol de 21 ans est en train de convaincre Xabi Alonso de lui faire une place dans l’équipe, et c’est lui qui pourrait être ce fameux numéro 9 remplaçant tant convoité par le Real Madrid.

La suite après cette publicité

Une chose est sûre, tout le madridismo est séduit. Mais ça ne surprend pas ceux qui le suivent depuis longtemps. Hernan Pérez, coach de la sélection espagnole U17 et ancien entraîneur de Garcia chez les U19 merengues, en fait partie. Il a tenu des propos très forts sur l’attaquant. « Il va arriver très haut. Plus il y aura d’exigence et de meilleurs coachs, plus il progressera. Je pense qu’il peut être l’attaquant du Real Madrid pour 10 ou 12 ans. Je connais le niveau d’exigence du Real Madrid, mais je ne pense pas que Gonzalo soit très loin d’Haaland si on lui donne du temps de jeu et de l’importance. Si le Real Madrid croit en lui, il ira très loin », a-t-il lancé à AS. Rien que ça…