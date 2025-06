Mercato : le Real Madrid pousse un cadre vers la porte

Le Real Madrid est un des grands animateurs du mercato. Les Merengues ont déjà recruté Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold, déjà sous les ordres de Xabi Alonso lors de cette Coupe du Monde des Clubs 2025, et Franco Mastantuono débarquera à la mi-août. Ce n’est clairement pas fini, puisque les décideurs du club de la capitale espagnole ainsi que leur entraîneur attendent encore du monde. Un latéral gauche notamment, avec Alvaro Carreras (Benfica) qui fait toujours office de favori, ainsi qu’un milieu de terrain et un éventuel numéro 9.

En revanche, niveau départs, ça n’avance pas vraiment. Les quelques joueurs qui étaient jugés indésirables ne sont pas partis, et c’est en partie parce qu’ils souhaitent convaincre Alonso de leur faire une place dans l’équipe. Tout comme le tacticien basque, auteur d’une grosse révolution à Madrid (ou plutôt aux USA pour le moment), veut voir tout le monde à l’œuvre avant de prendre des décisions. Des éléments comme Fran Garcia pourraient ainsi finalement rester. Il y en a un qui semble cependant condamné.

Il n’a plus sa place

C’est David Alaba. Comme l’indique AS, le joueur qui n’a plus joué depuis le mois d’avril et a encore rechuté est, aujourd’hui, le seul joueur de l’équipe qui n’est pas du tout dans les plans de la direction et qui n’a aucune chance d’inverser la tendance. Il est clairement sur le marché, avec un Real Madrid qui souhaite se défaire de son salaire colossal de 12,5 millions d’euros net, ce qui rend aussi un départ assez compliqué malgré la belle cote que conserve l’international autrichien.

Il faut dire que s’il reste, il n’aura pratiquement pas de temps de jeu. Actuellement, il est considéré comme cinquième défenseur central dans la hiérarchie derrière Rüdiger, Militao, Huijsen et Asencio, et le Real Madrid compte en plus beaucoup sur le jeune Joan Martinez. La balle est donc dans le camp du joueur qui va devoir choisir entre rester à Madrid sans jouer et partir libre en 2026 au terme de son contrat, ou faire ses valises dès maintenant en devant sûrement faire quelques sacrifices financiers…

