Real Madrid : Xabi Alonso annonce 2 retours

Premier match à élimination directe pour Xabi Alonso ce mardi. Après une phase de poule au cours de laquelle on a vu son Real Madrid monter en puissance au fil des matchs, l’ancien milieu de terrain s’apprête désormais à faire face à son défi le plus costaud depuis son arrivée au sein de la Maison blanche en tant qu’entraîneur : la Juventus. Et pour affronter l’écurie italienne, l’ancien technicien du Bayer Leverkusen pourra compter sur deux revenants : Dani Carvajal et Eder Militão.

Présent en conférence de presse à la veille de ce choc, le champion du Monde 2010 avec la Roja a révélé que ses deux tauliers étaient remis sur pied. Ils ne devraient malgré tout pas débuter dans la peau de titulaires : « Dani et Éder seront tous les deux dans l’équipe demain. Ce sera important pour eux et pour l’équipe. Le banc joue un rôle crucial face à des joueurs de leur calibre qui se montrent très offensifs. Le niveau compétitif exigera plus de temps de jeu. Mais lorsqu’il sera en forme, Carva sera très important, tout comme Militao la saison prochaine. » Pour rappel, les deux défenseurs avaient chacun subi une rupture des ligaments croisés, en octobre 2024 pour l’Espagnol, puis en novembre pour le Brésilien.