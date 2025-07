OL : Jordan Veretout s’est mis d’accord avec un club

Les mercatos se suivent et se ressemblent pour Jordan Veretout. Il y a un an, le Français avait été envoyé dans le loft par l’Olympique de Marseille et attendait de trouver un point de chute. Une situation qu’il n’avait pas forcément bien vécu. « C’est sûr que ça chamboule, on ne peut pas dire le contraire. Ça a été une période bizarre, on n’était pas dans la normalité. Mais nous, on devait simplement aller sur le terrain. Pancho (Abardonado, entraîneur intérimaire, ndlr) nous a rappelé qu’on portait le maillot de l’OM et qu’on devait tout donner.» Malgré cette épreuve, le natif d’Ancenis s’est accroché, d’autant qu’il savait que son calvaire ne durerait pas éternellement.

Courtisé dans le Golfe mais aussi par le Stade Rennais, il avait finalement choisi l’Olympique Lyonnais. Les Gones avaient annoncé sa signature par le biais d’un communiqué de presse officiel. «L’Olympique Lyonnais annonce l’arrivée de Jordan Veretout, milieu de terrain international français, en qualité de joker pour un contrat d’une durée de 2 ans, soit jusqu’au 30 juin 2026. Le montant du transfert s’élève à 4M€, assorti de bonus pouvant atteindre 3M€ ainsi que d’une plus-value de 25% en cas de futur transfert.» Le milieu de terrain devait apporter son expérience et ses qualités aux pensionnaires du Groupama Stadium, désireux d’apporter du sang neuf dans l’entrejeu après notamment le départ en prêt d’Orel Mangala à Everton.

Veretout sur le départ

International tricolore, Veretout présentait d’ailleurs l’avantage de parfaitement connaître la Ligue 1, lui qui a notamment porté les couleurs du FC Nantes, de l’AS Saint-Etienne et de l’OM donc. Entre Rhône et Saône, le footballeur âgé de 32 ans a connu des hauts et des bas. Utilisé à 38 reprises toutes compétitions confondues, dont 25 fois en tant que titulaire, il a marqué 2 buts et délivré 1 assist. Un an après son arrivée pourtant, il se retrouve une nouvelle fois concerné par le marché des transferts. L’hiver dernier déjà, Lyon n’était pas fermé au sujet d’un départ, nous a fait savoir le club français. Mais finalement, Veretout a terminé l’année. Cet été 2025, il figure parmi les joueurs transférables.

Cela tombe bien, puisque Veretout n’est pas contre changer d’air durant cette intersaison. Des sources proches de l’OL nous ont indiqué que le plan était qu’il trouve un nouveau point de chute avant la reprise. Ce mardi, RMC Sport révèle qu’il est plus que jamais sur le départ puisqu’il a trouvé un accord avec Al-Arabi au Qatar. Nos confrères évoquent un contrat de deux ans. Une information que nous pouvons vous confirmer. Mais le club basé à Doha, qui vient de perdre Marco Verratti et qui ne souhaite pas dépenser une fortune pour Veretout, doit encore convaincre l’OL. Les Gones espèrent en tirer une bonne somme, eux qui doivent gérer leurs soucis avec la DNCG. Mais ils ne peuvent pas trop se montrer gourmands non plus car il reste une année de contrat à Veretout (juin 2026), qui a un gros salaire entre Rhône et Saône. Affaire à suivre…