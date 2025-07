Olivier Giroud est à Lille

«Le LOSC a coché beaucoup de cases pour moi et pour ma famille. J’espère pouvoir être utile à l’équipe, en étant un leader sur le terrain et en dehors, un lien entre les jeunes et le staff. Je suis aussi excité à l’idée de jouer la Ligue Europa. Lille est un grand club en France», déclarait ainsi hier Olivier Giroud qui annonçait sa venue prochaine du côté des Dogues.

L’attaquant de 38 ans, s’est mis d’accord avec le club nordiste comme nous vous l’avons révélé et va donc retrouver la Ligue 1. Un championnat qu’il avait quitté en 2012 sur un titre de champion de France avec Montpellier. Et le Champion du monde 2018 est proche de s’installer du côté de Lille puisqu’il a été aperçu en ville.