Olivier Giroud confirme son arrivée au LOSC

«Le LAFC et l’attaquant Olivier Giroud ont pris la décision mutuelle de se séparer, a annoncé le club aujourd’hui. Le dernier match de Giroud en tant que membre du LAFC aura lieu le dimanche 29 juin lorsque le Black & Gold affrontera Vancouver au BMO Stadium à 18h30 PT». Le 27 juin dernier, le Los Angeles FC officialisait le départ de son attaquant français, Olivier Giroud. Hier soir, le champion du monde 2018 disputait donc son dernier match en Californie. Une rencontre perdue 1-0 après un passage furtif à la Coupe du Monde des Clubs (1 match nul, 2 défaites).

Arrivé dans la cité des anges en 2024, Giroud plie déjà bagage avec un bilan pas très glorieux (5 buts, 3 passes décisives en 37 rencontres, toutes compétitions confondues). Une fiche de statistiques qui va laisser des regrets au coach du LAFC, Steve Cherundolo. « Nous le remercions pour toutes ses connaissances et son expérience qu’il a ouvertement partagées avec le LAFC et, bien sûr, pour ses efforts sur le terrain. Il n’a peut-être pas fait autant que nous l’espérions à son arrivée en termes de buts. Nous avons l’impression qu’il ne s’est pas totalement adapté au mode de jeu de l’équipe et que, dans un système différent, il aurait pu être plus performant. »

«Le LOSC a coché beaucoup de cases pour moi et pour ma famille.»

Sur le départ, Olivier Giroud n’a pas hésité très longtemps à mettre un terme à son aventure américaine. Comme nous vous l’avions révélé en exclusivité, l’ancien buteur d’Arsenal et de l’AC Milan s’est rapidement mis d’accord avec le LOSC sur les bases d’un contrat d’un an assorti d’une année supplémentaire en option. A Lille, Giroud viendra donc remplacer Jonathan David parti libre de tout contrat et attendu du côté de la Juventus. Présent en conférence de presse à l’issue de sa dernière apparition en MLS, Olivier Giroud en a d’ailleurs profité pour confirmer sa future arrivée dans le Nord de la France.

«J’ai besoin de me lancer un nouveau défi, et quand j’ai eu l’opportunité de revenir en France, je l’ai saisie. (…) Je pense que les Français sont heureux que Paul Pogba et moi-même revenions dans le Championnat de France. (…) Si vous m’aviez posé la question il y a quelques années, je vous aurais répondu que ce n’était pas le projet de revenir (en France, ndlr). Le LOSC a coché beaucoup de cases pour moi et pour ma famille. J’espère pouvoir être utile à l’équipe, en étant un leader sur le terrain et en dehors, un lien entre les jeunes et le staff. Je suis aussi excité à l’idée de jouer la Ligue Europa. Lille est un grand club en France.» Il ne manque plus que l’officialisation des Dogues.