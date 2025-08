Deniz Aytekin, l’arbitre de la Remontada annonce sa retraite

Grand cauchemar du Paris Saint-Germain puisqu’il était l’arbitre de la très controversée Remontada remportée 6-1 par le FC Barcelone, Deniz Aytekin va prendre sa retraite. En effet, l’arbitre allemand de 47 ans a annoncé que la saison 2025/2026 sera la toute dernière de sa carrière.

«Il est important pour moi d’être perçu comme une personnalité présente et respectée et non d’attendre que les doutes s’installent pour partir», a-t-il notamment déclaré dans des propos repris par Sky Germany. Au cours de sa carrière, il aura dirigé 637 matches dont 241 de Bundesliga et 21 rencontres de Ligue des Champions. Il aura même arbitré un match du championnat saoudien, une rencontre de championnat chinois et un match du championnat sud-coréen.