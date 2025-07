Real Madrid - Juventus : les compositions officielles

Place au choc des 8es de finale de la Coupe du monde des clubs. Le Real Madrid affronte la Juventus ce mardi soir à Miami (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h) dans une affiche très alléchante entre cadors européens.

Annoncé sur le retour, Mbappé est sur le banc merengue, préféré en pointe par le duo Gonzalo-Vinicius. Valverde, Bellingham et Güler animent l’entrejeu tandis que Tchouaméni redescend au cœur de la défense centrale, épaulant Rüdiger et Huijsen. En face, la Juventus se présente aussi avec une défense à trois où figure Kalulu aux côtés de Rugani et Kelly. Deux autres Français sont titulaires avec Thuram dans l’entrejeu et Kolo Muani en pointe, Conceicao et Yildiz occupant les ailes offensives.

Les compositions :

Real Madrid : Courtois - Alexander-Arnold, Rüdiger, Tchouaméni, Huijsen, Fran Garcia - Valverde, Bellingham, Güler - Gonzalo, Vinicius.

Juventus : Di Gregorio - Kalulu, Rugani, Kelly - Costa, Locatelli, Thuram, Cambiaso - Conceicao, Kolo Muani, Yildiz.

