PSG : un Titi annonce son départ

Un départ s’est confirmé au Paris Saint-Germain. Sous contrat avec le club de la capitale jusqu’au 1er juillet, le gardien U19 Louis Mouquet vient d’annoncer qu’il quittait les Rouge et Bleu. Un départ émouvant pour un joueur qui a passé 15 ans au PSG.

«Aujourd’hui, une page se tourne. Après 15 belles années, est venu le temps pour moi de dire au revoir au Paris Saint-Germain. Il serait impossible de décrire toutes les émotions que j’ai vécues durant ces 15 dernières années. Cela me parait une éternité, mais en même temps, j’ai toujours le sentiment d’avoir enfilé le maillot de Paris hier. Alors merci aux coachs, aux éducateurs, aux intendants et au staff, mais surtout aux supporters sans qui Paris ne serait rien, de m’avoir permis d’enfiler ce maillot aux valeurs inestimables. Il est l’heure pour moi de laisser ce maillot qui me rend si fier et de continuer à écrire mon histoire ailleurs. Le petit Louis de 5 ans serait fier d’avoir vécu tous ces moments dans ce grand club, qu’il considère comme sa famille. Ce n’est qu’un au revoir. Merci Paris, je t’aime», a-t-il posté sur Instagram.