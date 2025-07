Strasbourg vend Habib Diarra à Sunderland pour une somme record

Au regard de la superbe saison réalisée par le Racing, 7e de Ligue 1, voir les meilleurs éléments strasbourgeois être courtisés partout en Europe est un semblant de surprise. En plus d’Andrey Santos, revenu à Chelsea, le Racing a déjà été dépossédé de Mamadou Sarr, l’un des autres grands acteurs de cette belle année. Le défenseur de 19 ans a rejoint les Blues mais ne sera pas le seul à rallier la Premier League. Comme nous vous l’indiquions dernièrement, Habib Diarra était sérieusement courtisé en Angleterre.

La suite après cette publicité

Auteur d’une nouvelle grosse saison avec son club formateur (33 matchs, 4 buts, 5 passes décisives), l’international sénégalais avait attiré l’intérêt de l’Atlético de Madrid, mais aussi de Leeds, promu en Premier League. C’est finalement chez un autre promu anglais, à savoir Sunderland, que le milieu de 21 ans a posé ses valises. Les Blacks Cats ont officialisé la nouvelle aujourd’hui : « Sunderland AFC est ravi d’annoncer la signature de Habib Diarra en provenance du RC Strasbourg », indique le club.

La plus grosse vente de l’histoire du club

« Je suis heureux et excité de devenir un Black Cat et j’ai hâte de découvrir le Stadium of Light et ses fans. Tout le monde a vu le succès de la saison dernière et je vous garantis que je donnerai tout pour cette équipe et que je me battrai pour ces couleurs en Premier League. Je suis prêt à relever ce défi et j’ai hâte de commencer », a indiqué le joueur. Comme nous vous le révélions, Strasbourg avait trouvé un accord avec Sunderland à hauteur de 35 millions d’euros bonus compris.

La suite après cette publicité

Des proportions qui font logiquement de ce transfert la plus grosse vente de l’histoire du Racing, bien loin devant Habib Diallo (18 M€ à Al-Shabab), Mohamed Simakan (15 M€ à Lepzig) ou encore Jean-Ricner Bellegarde et Youssouf Fofana (15 M€ a Wolverhampton et Monaco). Numériquement, Habib Diarra viendra remplacer Jobe Bellingham, vendu au Borussia Dortmund cet été contre 30 millions d’euros. Le Sénégalais ne sera pas tellement déraciné, puisqu’il retrouvera un environnement très francophone avec la présence d’Enzo Le Fée, de Wilson Isidor, mais aussi de l’entraîneur Régis Le Bris et du nouveau directeur sportif Florent Ghisolfi.