Florent Ghisolfi va s’engager à Sunderland

«L’AS Roma et le directeur technique Florent Ghisolfi ont convenu d’un commun accord de mettre fin à leur relation. Au cours de l’année écoulée, Florent a fait preuve de professionnalisme et de dévouement à une étape cruciale pour le Club. Nous le remercions pour sa contribution et lui souhaitons le meilleur pour son prochain défi professionnel. Merci, Flo». Voici ce que déclarait le club romain il y a quelques heures.

La suite après cette publicité

Démis de ses fonctions à l’AS Roma et remplacé par Frederic Massara, Florent Ghisolfi devrait ne pas rester longtemps sans club. Selon nos dernières informations, le profil de l’ancien dirigeant du RC Lens et de Nice plaît particulièrement à Sunderland, tout juste promu en Premier League. Toujours d’après nos indiscrétions, le directeur sportif de 40 ans est d’ailleurs séduit par cette opportunité et devrait, sauf retournement de situation, s’engager avec les Black Cats dans les prochains jours.