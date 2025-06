Strasbourg trouve un accord à 35 M€ avec Sunderland pour Habib Diarra

«Si on a une offre intéressante pour Habib Diarra et pour nous, il pourra partir». Par le biais de cette déclaration sur RMC il y a quelques jours, le président de Strasbourg Marc Keller ouvrait la porte pour la première fois à un départ d’Habib Diarra, le capitaine de son équipe. S’il n’a que 21 ans, le milieu de terrain du club alsacien est le pilier du club, le premier nom que couche Liam Rosenior quand il prépare son onze.

Mais après plus d’une centaine de matches avec Strasbourg au poste de milieu de terrain (11 buts et 10 passes décisives), le milieu international sénégalais (4 sélections) va quitter son club formateur. Selon nos informations, Sunderland et le Racing ont trouvé un accord pour rejoindre Sunderland.

Un accord tripartite à 35 M€ bonus compris

Selon nos informations, un accord tripartite a été trouvé dans la nuit entre toutes les parties. L’opération va coûter 35 M€ bonus compris aux Blacks Cats qui ont décidé de casser sa tirelire pour attirer le natif de Guédiawaye qui est considéré comme l’une des plus belles promesses à son poste sur la scène continentale.

Fraîchement promu en Premier League, Sunderland, qui est coaché par Régis Le Bris et qui vient de recruter Florent Ghisolfi au poste de directeur sportif, frappe un grand coup sur le marché des transferts. Habib Diarra, qui s’était remarqué il y a quelques jours en marquant avec le Sénégal contre l’Angleterre, viendra remplacer numériquement Jobe Bellingham parti au Borussia Dortmund. Quant à Strasbourg, il récupère un très joli chèque et réalise depuis bien longtemps une opération loin de la galaxie Blueco.